Markus Mutanen on ollut kadoksissa jo viikon verran.

Oulun poliisi pyytää havaintoja noin viikon ajan kadoksissa olleesta Markus Mutasesta.

Mies katosi Oulussa noin viikko sitten.

Poliisin mukaan Mutanen on hieman päälle 20-vuotias, 175 cm, noin 100 kg ja hänellä on tuuheat hiukset, joissa on kiharaa.

Tällainen vaatetus Mutasella oli päällään katoamispäivänä:

Mutanen kaupan valvontakamerasta kuvattuna.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot miehestä Oulun poliisin vihjepuhelimen numeroon 0295 416 194.