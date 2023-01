Oulun kaupunginvaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen on yksi SDP:n eduskuntavaaliehdokkaista. Arkistokuva. Kuva: Tiina Wallin

Oulun piirin sosialidemokraatit julkaisivat vaalipiirin täyden 18 ehdokkaan ehdokaslistansa kevään eduskuntavaaleihin. Piiri tavoittelee kolmea kansanedustajan paikkaa.

Vaaliteemoikseen Oulun piiri nimeää alueen koulutuksen ja työelämän. Koulutuksen järjestäminen on keino huolehtia, että osaavia työntekijöitä on alueella jatkossakin. Demareiden mukaan on myös tärkeää huolehtia, että alueelle luodaan vain sellaisia työpaikkoja, joiden palkalla tulee toimeen.

Lisäksi Oulun SDP kertoo tiedotteessaan, että Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liikenneyhteyksistä on huolehdittava ja niitä on kehitettävä jatkossakin.

SDP:n Oulun vaalipiirin nimeämät ehdokkaat ovat:

Ala-Aho Tuula, Oulu, sairaanhoitaja (AMK)

Haapaniemi Jarmo, Kempele, kunnallisneuvos, asemamestari

Heikkinen Pasi, Raahe, pääluottamusmies

Heiskanen Miina-Anniina, Oulu, ekonomi, tanssinopettaja (AMK)

Hiltunen Pia, Oulu, luokanopettaja, KM

Hokkanen Inka, Kuusamo, sairaanhoitaja (AMK)

Kangasharju Marjo, Kajaani, sairaanhoitaja, pääluottamusmies

Kyllönen Tiina, Kajaani, nuorisotyöntekijä, omaishoitaja

Kärkkäinen Mari, Oulu, opettaja, terveysteknologian asiantuntija

Laine Sanna, Kempele, projektipäällikkö, sosionomi (YAMK)

Leinonen Eetu, Oulu, järjestösihteeri

Löfbacka Juhani, Ylivieska, dataverkkoasentaja

Meriläinen Joni, Oulu, järjestökoordinaattori

Oikarinen Markku, Kajaani, palomies, eläkeläinen

Salmela Marko, Raahe, asiantuntija

Salmi Mikko, Oulu, viestintäjohtaja, pastori

Seppänen Riikka, Kuhmo, biolääketieteen opiskelija, sairaanhoitaja

Tuppurainen Tytti, Oulu, kansanedustaja, ministeri