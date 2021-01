Oulun poliisi jatkaa asian tutkintaa epäiltynä kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana. Kuva: Pekka Peura

Muhoksella ja Oulussa havahduttiin maanantaina traagisiin uutisiin, kun Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä löydettiin kuolleena nainen ja kaksi lasta.

Perhe asui Muhoksella. Poliisi epäilee keski-ikäisen äidin surmanneen ensin lapsensa ja sitten itsensä. Toinen lapsista oli yläkouluikäinen ja toinen alle kouluikäinen.

Muhoksen kirkko avasi ovensa halukkaille maanantai-iltana. Kirkko on avoinna myös tiistaina hiljentymistä varten kello 12–20.

– Meille oli selvää, että kirkon pitää olla välittömästi auki. Se on paikka, johon ihminen voi tulla nimettömänä istumaan ja mietiskelemään. Tarjoamme myös keskusteluapua, Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen kertoo.

Heikkinen korostaa nuorten olevan herkässä iässä. Maanantain kaltaiset tapahtumat eivät ole helppoja käsiteltäviksi.

– Kun yläkouluikäinen kaveri tai vielä nuorempi kaveri poistuu tällä tavalla tästä ajasta, niin siinä varmasti mennään syviin vesiin. Varsinkin, kun tämmöinen sattuu näin pienelle paikalle.

Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja Soili Poijula muistuttaa niin sanotusta suruhierarkiasta.

– Kaikista vaikein tilanne on kuitenkin kuolleiden lähiomaisilla. Tapahtuma on niin poikkeuksellinen, että se koskettaa syvästi lähiyhteisöä, Poijula sanoo.

Poijula painottaa, että mitä pahempi asia on, niin sitä nopeammin lasten pitäisi päästä purkamaan tuntojaan omille vanhemmilleen tai läheisille aikuisilleen.

– On parempi, että lapset kuulevat asiasta omilta aikuisiltaan kuin se, että he lukisivat asiasta itse ja alkaisivat keskenään kehittämään omia versioita tapahtuneesta.

Heikkinen korostaa, että omaa lasta täytyy kuunnella tarkasti.

– Niin kuin emerituspiispa Eero Huovinen aikoinaan korosti monissa puheenvuoroissaan ja kirjoituksissaan, että kuuntelijalla pitää olla niin sanotusti isot korvat. Eikä pelkästään puheen tasolla: toisen hätää ja ahdistusta täytyy myös osata lukea.

Traagisista tapahtumista ei ole syytä vaieta.

– Lapset saavat kysyä. Asia ei ole salaisuus. Lapsille voi kertoa, että kyseessä on surullinen tapahtuma, jossa lapsia on kuollut. Heille voi painottaa, että tapaus on hyvin harvinaislaatuinen ja poikkeuksellinen, Poijula sanoo.

Heikkinen pyytää sytyttämään kynttilän

Muhoksen kirkkoherran Jouni Heikkisen mukaan maanantai-iltana Muhoksen kirkossa oli vielä hiljaista. Muhoksen seurakunta käsittelee maanantain traagisia tapahtumia heti tiistaiaamun palaverissaan.

Tiistaina kirkossa on luvassa musiikkia, raamatun tekstien lukemista ja rukouksia tragedian uhreille.

– Kynttilän sytyttäminen on kuin sanaton rukous taivaallisen isän puoleen. Toivon, että myös kodeissa sytytetään muistokynttilöitä, Heikkinen sanoo.

Myös Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kertoo järkyttyneensä perhetragediasta.

– Muistan uhreja ja heidän omaisiaan rukouksessani. Tämän murhenäytelmän keskellä on hienoa, että Muhoksen kirkko on auki hiljentymistä ja rukousta varten.

Oulun keskustassa järkytyttiin dramaattisista tapahtumista

Oulun katukuva näytti maanantaina alkuillasta kuuden aikoihin yllättävänkin vilkkaalta. Oululainen Esa Saajanto oli lähtenyt heti töiden jälkeen lenkille eikä ollut ehtinyt kuulla tragediasta.

– Kaamealta kuulostaa. On ihan käsittämätöntä, että ihminen voi sortua tuollaiseen tekoon. Ei voisi uskoa, että Oulussa voi tällaista tapahtua. Olen ikäni täällä asunut ja pitänyt tätä tosi turvallisena kaupunkina. Täällä on aina on uskaltanut liikkua, eikä yölläkään yksinään ole tarvinnut pelätä, hän sanoo.

Saajanto ei usko, että hänen suhtautumisensa turvallisuuteen muuttuu tämän yksittäisen tapauksen perusteella.

– Ei voi tietää, mitä kaikkea siellä taustalla on saattanut olla. Voisi kuvitella että mielenterveysongelmia, hän pohtii.

Oululainen Esa Saajanto sai kuulla tragediasta kesken iltalenkin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Päivitetty klo 21.00: Lisätty Keskitalon kommentti.