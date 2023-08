Pateniemeen Karinkannan rannalle on ilmestynyt kesän aikana harmaa kahden istuttava kivipenkki. Penkkiin on kaiverrettu mustin isoin kirjaimin värssy: Me voimme – voimme olla parempia – koska he olivat olemassa.

Penkki on herättänyt ohikulkijoiden huomion ja sen alkuperää ja tarkoitusta on arvuuteltu myös Facebookin Puskaradio-ryhmissä. Julkaisuiden kommenteissa kerrotaan, että kyseessä on muistopenkki, joka on pystytetty edesmenneen, merta rakastaneen oululaismiehen kunniaksi.