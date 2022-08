Arkistokuva Oulun Päiviltä vuodelta 2017. Aleksi Nikula (vas.), Renne Sinisalmi ja Roope Valkonen esittivät perinteisen rumputuksen, jossa lausutaan Oulun kaupungin perustamissanat. Kuva: Matti Räty

60-vuotias kaupunkifestivaali Oulun Päivät levittäytyy loppuviikosta keskustaan ja Oulun eri kaupunginosiin.

Kolmepäiväinen tapahtuma kestää perjantaista sunnuntaihin. Tapahtumia järjestetään esimerkiksi Karjasillalla, Raksilassa, Kaijonharjussa, Myllytullissa, Tuirassa, Kiimingissä, Pateniemessä, Ylikiimingissä ja Oulunsalossa.

Perjantaina Raksilassa opetusneuvos Matti Rossi johdattelee esityksellään Paavo Rintalan maailmaan ja Pojat-romaanin ajan Ouluun. Illalla järjestetään Katku ry:n Underground moves -tanssijamit kauppakeskus Valkeassa sekä Monitaiteellinen OFFROAD art fest -festivaali Pikisaaren Kulttuurilaboratoriossa.

Perinteiset rumputukset ja julistukset kuullaan lauantaina puolilta päivin Rotuaarin aukiolla. Oulun Päivien puheen pitää Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä. Tapahtuman jälkeen lavalla jatkaa Sounds of Oulu -rytmimusiikkifestivaali.

Myös kauppatorin Syysmarkkinat palaavat ohjelmistoon viikonlopun ajaksi. Oulun Päivien aikaan järjestetään lisäksi erilaisia kiertoajeluita ja -kävelyitä, lättähattuajeluita ja avoimien ovien tapahtumia.

Kuusisaaressa järjestetään lauantaina Oulu kylässä -festivaali, joka kokoaa yhteen oululaisia toimijoita esittelemään toimintaansa. Hupisaarilla on ympäristötaideteos Äkkilähtöjä ja the Aeon -orkesterin julkaisukonsertti. Voimalassa on Ikuisten nuorten disco.

Oulun Päivien aikaan muistetaan perinteen mukaisesti myös Oulun nuorinta ja vanhinta asukasta. Sunnuntaina ohjelmassa on myös lasten oma taikafestivaali Varjakassa ja vanhoja Oulu-aiheisia dokumentteja elokuvateatteri studiolla, Valveella.

Oulun Päivien tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.