Oulun kaupungin päiväkodeissa kärsitään tällä hetkellä sijaispulasta. Kaupunki luonnehtii tilannetta poikkeuksellisen pahaksi.

Tilanne on johtanut jo siihen, kaupungin mukaan "yksittäisinä päivinä" on jouduttu sulkemaan avointa varhaiskasvatusta tai vanhempia on jouduttu pyytämään hakemaan lapsensa hoidosta normaalia aikaisemmin.

Oulu kertoo päiväkotiensa kärsivän akuutista sijaispulasta. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Kaupunki tiedotti asiasta tiistaina iltapäivällä sekä päiväkotilasten huoltajille että kaupungin omilla sivuilla. Kaleva ei tiistaina kello 16 jälkeen tavoittanut varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppiä kommentoimaan tilannetta tarkemmin.

– Sijaisten hankintaa ja muita toimenpiteitä on jo tehostettu ja jatketaan edelleen ––pahoittelemme tilannetta, ja pyrimme kaikin keinoin turvaamaan päiväkotien toiminnan, tiedotteessa sanotaan.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa järjestellään Oulun mukaan parhaillaan yhdessä päiväkotien johtajien kanssa loppu- ja alkuvuoden päiväkotiryhmiä.

Kaupunki kertoo samalla, että varhaiskasvatuspaikoista on lisäksi tällä hetkellä pulaa monella alueella.

– Tavoitteenamme on saada perheille tieto lapsen varhaiskasvatuspaikasta viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta. Tammikuun varhaiskasvatuspaikoista pyrimme tiedottamaan joulukuun aikana, tiedotteessa kerrotaan.

Työntekijäliitto JHL tiedotti aiemmin tiistaina, että lastenhoitajat ovat Suomessa vakavasti uupuneita työssään, ja liiton mukaan "pako alalta on alkanut". Liiton mukaan esimerkiksi sijaisuuksiin ei löydy tekijöitä. Järjestö vaatii tilanteen pikaista selvittämistä ja korjaavia toimia.