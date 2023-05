Johanna Tuukkanen ja Sami Ylisaari iloitsevat siitä, että uusi lastenkulttuurikeskus tulee vahvistamaan Oulun jo ennestään rikasta lastenkulttuuria. Parhaillaan Oulussa on menossa sanataidefestivaali Lumotut sanat. Kuva: Jarmo Kontiainen

Perheiden yhteinen olohuone ja rauhoittumisen paikka. Paikka, jossa saa osallistua ja toimia itse. Niin, ja tietysti siellä pitäisi olla myös jäätelöbaari.

Oulu on saamassa uuden lastenkulttuurikeskuksen viimeistään vuoden 2026 alkupuolella, ja alussa luetellut asiat ovat visioita siitä, millainen Oulun pääkirjastoon rakentuva keskus voisi tulevien käyttäjien mielestä olla. Ehdotukset on poimittu oululaisille lapsille ja heidän perheilleen tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista, joissa kartoitettiin, mitä he lastenkulttuurikeskukselta haluavat.