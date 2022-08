Oulussa toimivan nuorisovaltuusto ONEn ehdokasasettelu seuraaviin nuorisovaaleihin avautuu 1. syyskuuta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kaksivuotisen toimikautensa vuoden 2023 alussa.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Jäseninä on noin 15–19-vuotiaita oululaisia tai Oulussa opiskelevia nuoria.

Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa. Ehdolle voi asettua 1.9.–31.10. täyttämällä ehdokaslomake. Lomake löytyy nuorisovaalisivustolta.

Nuori voi asettua ehdolle, jos on syntynyt vuosina 2003–2007 (15–19-vuotiaat) ja asuu tai opiskelee Oulun alueella.

ONEn tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin oululaisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille, joilla on halua vaikuttaa itselleen tärkeisiin tai nuorten asioihin yleensä, olivatpa ne paikallisia, valtakunnallisia, isoja tai pieniä.

Mukaan tullakseen nuorella ei tarvitse olla aiempaa kokemusta toiminnasta. Nuoret perehdytetään toimintaan, ja nuorisovaltuustolla on oma ohjaaja tukena koko toimintakauden ajan.

Äänestäminen Oulun nuorisovaaleissa tapahtuu 16.–25.11.2022 pääsääntöisesti oppilaitoksissa. Äänioikeutettuja ovat 13–19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on vuosina 2003–2009 syntyneillä.