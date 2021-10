Oulu

Jessi Jokelainen ei pidä siitä, että naisten ulkonäköä käytetään poliittisen vähättelyn välineenä. Kuva: Niina Hentilä

– Olin viikon ajan järkyttynyt kaiken hereilläoloaikani, Jessi Jokelainen, 24, kuvailee, miltä hänestä tuntui kesäkuun kuntavaalien jälkeen.

Ei ihme: 920 ääntä on posketon tulos nuorelle ensikertalaiselle.

– En missään nimessä osannut odottaa sellaista äänimäärää. Osasin kyllä aavistaa, että voin päästä läpi. Vaikka kampanjointini oli aika vähäistä, enkä loppuvaiheessa jaksanut enää hirveästi panostaa, ajattelin, että saan ehkä 200–300 ääntä.

Odotuksiin nähden yli kolminkertainen äänisaalis sai häkeltymään.

Jokelaista alettiin välittömästi verrata oululaiseen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiseen (vas.) joka saavutti myös jo nuorena suuren suosion. Sarkkinen tosin sai ensimmäisissä kuntavaaleissaan vuonna 2008 vain 125 ääntä.

”Sä oot tähti!” Sarkkinenkin hehkutti tuoreeltaan kesäkuussa Jokelaisen Instagram-päivityksessä.

Jokelainen ymmärtää vertauksen puoluetoveriinsa. Vasemmistopolitiikassa on ollut mukana verrattain vähän nuoria naisia.

– Samalla se on myös valtava kunnia. Ihailen, miten hän on kiivennyt ministeriksi. Hanna on mukava, lämmin ja asiantunteva ihminen. Tuntuu isolta kunnianosoitukselta, että minuun saatetaan luottaa yhtä paljon kuin häneen.

Arvomaailma lapsuudesta

Jessi Jokelainen eli lapsuutensa Muhoksella, kaksilapsisessa perheessä. Hänen pappansa oli 90-luvulla mukana Puolangan kuntapolitiikassa vasemmiston riveissä, mutta häneltä Jokelainen ei varsinaisesti koe perineensä kiinnostusta politiikkaan.

– Olin 11, kun pappa kuoli. Silloin ei vielä politiikka kiinnostanut, koska olin lapsi.

Jokelainen kokee kuitenkin saaneensa tietynlaisen poliittisen kasvatuksen ikään kuin rivien välistä.

– Äiti on aina jämäkästi ollut sitä mieltä, että heikompia puolustetaan ja että omista vähistään annetaan muillekin. Sieltä varmaan tulee se arvomaailma.

Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alkoi herätä, kun Jokelainen alkoi kirjoittaa teini-iässä blogia. Tekstit yhteiskunnallisista asioista tulivat 20-vuotiaana jo luonnostaan. Pikkuhiljaa Jokelaisen mieleen hiipi ajatus, että hän haluaisi vaikuttaa konkreettisemminkin kuin vain kirjoittamalla.

Jokelainen liittyi Vasemmistoliiton jäseneksi samalla kun asettui ehdolle kuntavaaleihin.

– Perhe on aina katsonut vierestä, että siellä se taas menee ja tekee. Ei ne enää ylläty mistään. Mutta vanhempia huolestutti, joudunko kovankin riepottelun kohteeksi. Nuorena naisena nettiympyröissä voi saada runtua.

Vähän soraääniä

Jessi Jokelainen on pienimuotoiseen pyöritykseen jo tottunutkin. Yläkoulun aineenopettajana Raahessa työskentelevä Jokelainen esittelee Instagram-tilillään räväköitä asuvalintojaan, jotka saavat konservatiivisimpien kulmakarvat kohoamaan.

Jessi Jokelaiselle esteettisyys on tärkeää. Kuva: Niina Hentilä

Pari viikkoa sitten osalle hänen seuraajistaan oli liikaa, kun Jokelainen kertoi ärjäisseensä humoristisesti luokalliselle puhelinriippuvaisia.

”Jos enää näen yhtään luuria, marssitan tunnin jälkeen koko porukan parijonossa Pattijoen terveyskeskukseen poistattamaan mobiililaitteita peräsuolistaan”, hän kirjoitti sanoneensa oppilailleen.

Jokelainen on saanut varoittelevia viestejä, joissa kehotetaan harkitsemaan, mitä hänen asemassaan oleva henkilö, opettaja ja kaupunginvaltuutettu, voi sanoa. Pääasiassa soraäänet ovat kuitenkin olleet vähäisiä.

– Oletus on, että poliitikot eivät kiroile julkisesti, eivätkä puhu omista arkisista, inhimillisistä tuntemuksistaan. Seuraajakuntani on kuitenkin hyvin perillä siitä, millainen minun tyylini on.

Merkityksellisyyden perässä

Alun perin Jessi Jokelainen haaveili kuvataiteilijuudesta ja kirjailijuudesta, mutta lukion jälkeen ovet aukesivatkin Oulun yliopistoon suomen kieltä opiskelemaan. Opettajaopinnot Jokelainen päätti tehdä tutkinnon kylkeen äitinsä kehotuksesta. Yllätys oli suuri, kun opetusala vei mennessään.

Moni opettaja haluaa pitää henkilökohtaisen minänsä erillään työminästään. Jokelainen on tässä suhteessa poikkeus. Hän kertoo avoimesti elämästään ja jopa snäppäilee oppilaidensa kanssa Snapchatissa. Häntä seuraavat somessa toiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat.

– Joskus lapsen vanhempi on voinut olla rehtoriin yhteydessä jostain, mitä olen sanonut. Missään vaiheessa ei ole kuitenkaan käynyt vaihtoehtona mielessäkään, että laittaisin tilini yksityiseksi. Tavallinen palaute on yleensä sellainen, että ihanaa kun opettaja on tavallinen ihminen. Kukapa olisi uskonut, Jokelainen naurahtaa.

Hän kokee politiikan ohella myös opetustyön hyvin merkitykselliseksi ja pyrkii kohtelemaan oppilaitaan kuin he olisivat hänen vertaisiaan.

– Vaikka minulla on auktoriteetti ja opetan, pystyn yhtälailla oppimaan heiltä. Haluan jatkaa asioiden tekemistä niin, että minulla on merkityksellinen olo. Eihän elämässä ole järkeä, jos ei tunnu siltä, että tekemillään asioilla on väliä.