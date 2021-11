Myllyojan liikekeskuksen parkkipaikalla Karvarinaukiolla käy sunnuntai-iltana autoralli. Ihmiset tulevat ostarille ruokakauppaan tai pitseriaan: Saleen, K-markettiin ja R-kioskin paikalle tulleeseen Lähin pizza -ravintolaan.

Muuten liikekeskuksen tienoo on hiljainen ja apea.

Kaupparakennuksen takana on Myllyojan kirjasto ja nuorisotalo, vähän kauempana on hyvinvointikeskus. Sunnuntai-iltana nuokkari on pimeänä ja kirjasto suljettu.

Potnia-kahvila lopetti kesällä, mutta viereisen liiketilan pyörähuolto ja parturi-kampaamo ovat yhä voimissaan.

Kuva: Pekka Peura

Ylä-Haapalehdossa asuva Sami Ihme on liikkeellä autolla ja suuntana on lähikauppa.

Ihme on kokenut ostoskeskuksen muutoksen huonompaan suuntaan. Lapsuuden koti ja äiti asuu yhä likellä ostoskeskusta. Ihme ajelee lähikauppaan kilometrin päästä.

Se, mitä ostoskeskuksessa on säilynyt Ihmeen lapsuuden ajoista, on yhä jäljellä, eli kaksi kauppaa ja kirjasto. Muut palvelut ovat loppuneet, lopetettu tai muuttaneet ostarilta pois. Esimerkiksi apteekki muutti Ruskossa olevan marketin yhteyteen.

– Täällä oli grillikioski, posti, pankki ja nämä kaksi kauppaa. 1980-luvulla ostarin viereen rakennettiin toinen liikerakennus. Siellä oli ainakin Osuuspankki, kukkakauppa, parturi, kauneushoitola ja baari. Silloin oli hyvä tilanne ja palveluita alueen asukkaille. Nyt se on purettu pois.

Sami Ihme muistaa, mitkä kaikkea Myllyojalla oli hänen lapsuudessaan. Kuva: Pekka Peura

Ihme kaipaisi ostoskeskukseen sieltä lopetettua R-kioskia ja ravintolaa.

– Kauppahallin remontin aikana täällä oli hyvä aasialainen ravintola, mutta ei ole enää. Ostoskeskuksesta olisi kätevä hakea jotakin syötävää varsinkin viikonloppuisin. Kauppojen aukioloaikojen pidentyminen varmaankin vei R-kioskin.

Tanja ja Jouni Karjalainen ovat asuneet kuusi vuotta kilometrin päässä Myllyojan ostoskeskuksesta.

Karjalaiset käyvät ostarilla lähinnä kaupassa.

– Meidän aikana ostoskeskuksessa on tapahtunut aika vähän. Yksi pitseria lähti ja toinen tuli tilalle. Apteekki muutti Ruskoon ja kahvila lopetti viime kesänä, Jouni Karjalainen kertoo.

Kauppapalveluiden lisäksi Jouni Karjalainen on käyttänyt pyöräänsä korjautettavana ostoskeskuksen pyörähuollossa. Pitsaa on tullut myös haettua kotiin.

– Jos täällä olisi ravintola, voisimme käydä siellä. Apteekkiasiat hoituvat kauempanakin. Harvemmin tulee käytyä, Tanja Karjalainen kertoo.

– Kahden pienen kaupan tilalla voisi olla valikoimaltaan parempi yksi iso kauppa, Jouni Karjalainen toivoo.

Tanja ja Jouni Karjalainen sanovat, että heidän aikanaan ostoskeskuksessa on tapahtunut aika vähän. Kuva: Pekka Peura

Erityisasiantuntija Kari Räisänen Oulun kaupungilta rauhoittelee, ettei Myllyojan alueen tulevaisuus näytä ihan niin synkältä. Alueen palveluista on hankeselvitys menossa ja asiat tulevat päätöksentekoon kevään aikana.

Räisänen on mukana työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää vanhan Hiukkavaaran alueen varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden järjestämistä. Päiväkodin ja koulun lisäksi kaupungin palveluita Myllyojalla ovat nuorisotila ja kirjasto, jotka toimivat samassa rakennuksessa.

Terveysaseman rakennus on tyhjillään.

– Vanhoja rakennuksia ne ovat kaikki, joten täytyy pohtia, mikä niiden tulevaisuus on ja miten palvelut jatkossa hoidetaan, Räisänen arvioi.

Hiukkavaaran suuralueen, johon Myllyojakin kuuluu, palveluita ei ole tarkoitus heikentää.

Myös Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tila-asiantuntija Marjaana Haarala huomauttaa, että uuden Hiukkavaaran hyvinvointipalvelut olisi hyvin voitu tuottaa Myllyojalla, jos vain kiinteistö olisi ollut kunnossa ja riittävän iso. Huoli siitä, että uusi asuinalue veisi palvelut vanhalta, on turha.

Oikaisu, juttua korjattu 8. marraskuuta kello 13: 35. Myllyojan Karvarinaukiolla on toiminnassa Teija Rossin parturi-kampaamo, mutta jutusta saattoi virheellisesti saada kuvan, että parturipalvelua ei olisi saatavilla. Jutusta on poistettu teksti Teijan parturi-kampaamon ovessa on lappu: suljettu. Myös tekstissä oleva sitaatti on poistettu "Parturiinkin olisi asiaa, jos sellainen olisi."

Myllyojan ostoskeskuksessa käydään lähinnä ruokakaupassa. Kuva: Pekka Peura