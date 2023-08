Oulun kolmekymmentä vuotta täyttävä musiikkivideofestivaali huipentui lauantaina Pumpeligaalaan, jossa palkittiin vuoden parhaat kotimaiset musiikkivideot ja niiden tekijät.

Kotimaisen musiikkivideokilpailun pääpalkinnon eli Kultapumpelin voitti Tove Johnsonin Luonnonvoima (Muscle hearts) -video, jonka ovat ohjanneet Juho Maurinen ja Santeri Laasanen.

Lupaavan uuden tekijän palkinnon eli Teinipumpelin voitti pins.ku Tapan sut -videolla.

Linssipumpelin parhaasta kuvauksesta voitti Reetta Saarikoski Babelin Closer-videolla. Parhaan jälkityön palkinnon eli Postpumpelin voittivat Henna Välkky ja Samuel Häkkinen, jotka ohjasivat Erika Sirolan All in my head -videon.

Lisäksi kunniamaininnoin palkittiin Perttu Saksa, Anthony Putkonen, Ezra Gould sekä Atte Merikallio.

Yleisöäänestyksellä valitun Kansanpumpelin voitti Slow Fall videollaan Melancholy and Witchcraft. Se sai 221 ääntä, eli reilu kymmenen prosenttia kaikista äänistä.

Lisäksi Musiikin edistämissäätiö MES jakoi Musiikkivideon edistämispalkinnon Gaselleille.