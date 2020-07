Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto kertoi torstaina Facebook-päivityksessään, että häneltä diagnosoitiin aivokasvain. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Oulun Musiikkijuhlien taiteelliselta johtajalta, viulisti Jaakko Kuusistolta on löydetty aivokasvain. Kuusisto kertoo julkisessa Facebook-profiilissaan hakeutuneensa viime viikolla lääkäriin kesällä kokenemiensa oireiden vuoksi.

– Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita, kuten väsymystä ja ärtymystä, lieviä päänsärkyjä, ja ajoittaista sekoilua sanoissa. Menin viime viikolla lääkäriin Savonlinnassa, ja onnekseni sain asiat vakavasti ottavan lääkärin eteeni, Kuusisto kirjoittaa.

Kuusisto kävi tiistaina Lappeenrannassa pään magneettikuvauksessa, saaneensa tulokset keskiviikkoaamuna ja lähteneensä nopeasti kotiinsa Ouluun. Kuusiston mukaan Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgi arvioi aivokasvaimen olevan luultavasti pahanlaatuinen.

– Ainoa hyvä uutinen on, että se on paikassa johon päästään leikkaamalla käsiksi, oikeassa etulohkossa ja mahdollisesti lähinnä pinnassa. Leikkaus on reilun kahden viikon kuluttua, Kuusisto lisää ja kiittelee päivityksessään vaimoaan ja Suomen terveydenhuoltoa.