Elina Vähälä (vas.), Barry Douglas ja Senja Rummukainen kajauttivat säveliä ilmoille Oulun Musiikkijuhlilla. Kuva: Pekka Peura

Kuluvana keväänä striimattuna järjestetty Oulun Musiikkijuhlat jatkaa yleisön pyynnöstä maksullisten konserttitallenteiden katseluaikaa 5. huhtikuuta saakka. Tapahtuma järjestettiin 31. kerran.

Konserteista viisi on maksullisia. Kahteen konserttiin, jotka on tuotettu yhteistyössä Oulu Sinfonian kanssa, on vapaa pääsy Oulun Musiikkijuhlien nettisivuilta. Musiikkijuhlien tiedotteen mukaan konsertteihin on ostettu lippuja myös ulkomailta.

Tapahtuman taiteellisena johtajana on toiminut vuodesta 2013 saakka Jaakko Kuusisto, jonka pesti päättyy tänä keväänä. Kuusiston pestin nappaavat viulisti Elina Vähälä ja saksofonisti Jukka Perko.