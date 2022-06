Pohjois-Pohjanmaan museo sijoitetaan vuonna 2026 valmistuvaan uuteen museo- ja tiedekeskusrakennukseen. Kuva: Teija Soini

Oulun kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun uuden museo- ja tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta. Uusi keskus tulee Museo- ja tiedekeskus Luupin käyttöön.

Tällä hetkellä Luupin käytössä oleva suojeltu päärakennus peruskorjataan ja siihen tehdään tilamuutoksia. Rakennuksen Tiedeteatteriosa puretaan.

Uusi rakennus tehdään suojellun rakennuksen yhteyteen. Uudisosaan muuttavat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo sekä suurin osa Luupin museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä.

Uusi keskus on tarkoitus avata vuonna 2026, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2024, joten suunnittelulle on aikaa tämä ja ensi vuosi.

Kilpailu alkaa tänään 15. kesäkuuta, ja ehdotuksia voi jättää 17.10. asti. Tulokset julkistetaan 12. tammikuuta.