Oululainen perhokalastaja Jari Moilanen uskoo, että viime kesäisiltä kärhämiltä vältytään, jos uusia sääntöjä noudatetaan. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Hartaanselän kalastussäännöissä on tapahtunut isoja muutoksia, kun Merijalinrantaan on tullut uusi Hartaanselän erityiskalastusalue. Merkittävimpänä uusista säännöistä voidaan pitää vuorotteluperiaatetta, joka otetaan käyttöön tulevana kesänä. Vuorottelupäivät ovat voimassa kauden ruuhkaisimpana aikana 15. kesäkuuta–30. syyskuuta. Veneestä kalastajille ja rannasta kalastajille on omat kalastusaikansa.

Rannaltakalastusvuoro alkaa aina jokaisen kuukauden parittomana päivänä kello 21 ja päättyy vuorokauden kuluttua kello 21. Venekalastusvuoro puolestaan alkaa aina parillisena päivänä ja on samanpituinen kuin rannaltakalastusvuoro.