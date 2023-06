Oulun tori ja Toripolliisi-patsas siellä ovat matkailjoiden ykköskohteita Oulun keskustassa, mutta torin keskeneräisyys ei jätä hyvää mielikuvaa kaupungista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kauppakeskus Valkean edustan katuaukeaa Oulussa on ehostettu kasveilla ja puilla kesäiseksi "keitaaksi". Häiriöpaikan maineen saaneelta katuosuudelta poistettiin penkit, jotta sinne ei enää juuttuisi pullonsuusta alkoholia juovaa äänekästä väkeä.

Oulun kaupunki sekä Oulun Liikekeskus suunnittelevat elävöittävänsä kaupunkikuvaa monella muullakin tavalla (Kaleva 31.5.). Tavoitteena on, että Ouluun syntyisi kaupunkikeskusta, jonne kaikki ovat tervetulleita viihtymään ilman turvattomuuden tunnetta.

Keskusta on Oulun alkavan kesämatkailukauden vetovoimaisuudelle tärkeä ellei jopa tärkein paikka. Miellyttävä ja tapahtumarikas keskusta luo turistille usein mieleenpainuvimman mielikuvan kaupungista. Jos ilmapiiriltään avoin ja vastaanottavainen paikkakunnan ydin saa hyvän maineen, se kerää matkailijoita vastaisuudessakin.

Oulun kävelykatu Rotuaari on vuosien aikana laajentunut onnistuneesti, ja se vetää hyvin väkeä aurinkoisina kesäpäivinä. Ja jos jostakin kesä-Oulua voi kehua, niin ainakin Oulun kukkaistutukset ovat olleet perinteisesti näyttäviä. Rotuaarin pintamateriaali ei sen sijaan näytä aina siistiltä tai miellyttävältä oleskella ja kävellä.

Yksi ongelma Oulun keskustassa on myös keskeneräinen tori, jonka kanssa kaupunki vaikuttaa olevan hampaaton. Puolivalmista torihotellia ja kauppahallin seisovaa tilannetta ei saada edistettyä eteenpäin, mikä alkaa olla Oululle jo mainehaitta.

Kauppahallia Oulu pyrkii elävöittämään siirtämällä matkailuneuvonnan kauppahalliin (Kaleva 30.5.). Turistipisteellä karttoineen ja esitteineen on edelleenkin oma merkityksensä, vaikka monet hankkivat nykyään internetistä tarvitsemansa tiedot matkailukohteesta. Samoin konttipyörillään kiertävät turistioppaat on tervetullut lisä kesämatkailijoiden palvelemiseksi.

Oulun matkailukohteista puuttuu yksi suuri ja vetovoimainen kohde, joka monella muulla samankokoisella kaupungilla on. Voidaan tietysti kysyä, tarvitaanko yhtä isoa turistirysää vai houkuttelevatko monet erilaiset kohteet ja tapahtumat laajemmin turisteja kaupunkiin.

Omaleimaisuutta Oululta voi kuitenkin perätä. Millä Oulu erottautuu matkailijan silmissä? Ulkopuoliset kehuvat ainutlaatuisuudessaan ainakin luonnonläheisyyttä, kuten Hupisaarten historiallista puistoa, Oulujoen vesistörikasta suistoa sekä laajaa merenrantaa Nallikarissa.

Oulun matkailua edistävä Oulun Matkailu Oy on lähtenyt kehittämään matkailureittiä matkailukohteineen lähiseutujen kanssa yhteistyössä. Pohjolan rengastie -konseptilla turisteja ohjataan useisiin pieniin paikkoihin Kalajokea ja Rokuaa myöten. Matkailussa jos missä yhteistyö yrittäjien kesken on ehdoton edellytys sille, että alueelle saadaan asiakkaita. Siksi yhteismarkkinointi on tervetullut malli.

Kansainvälisestikin erityisen kiinnostavaksi kohteeksi Oulun seudulla usein nostetaan Hailuodon saari. Alkuperäisiksi hailuotolaisiksi sikäläiset laskenevat useita sukupolvia saarella asuneet, jotka ovat perinteisesti halunneet pitää Hailuodon massaturismin ulottumattomissa. Hailuoto kannattaisi kuitenkin nähdä vetovoimaisena luontomatkailun kohteena Oulun seudulla.