Heikkilänkankaan, Madekosken ja Pikkaralan asemakaava on monen vuoden vitkuttelun jälkeen menossa eteenpäin. Kaavan tavoitteena on kehittää kylien elinvoimaa täydentävällä asuinrakentamisella ja lisäämällä virkistysalueita Oulujokivarren arvokkailla maisema-alueilla. Alueella on sekä kaupungin omistamia että yksityisiä maita.

Sitä, kuinka monella taloudella ja asukkaalla nämä kolme asuinaluetta kasvavat, ei vielä voi tietää.