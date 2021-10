Kuvassa on otteita Janne Aholan videoteoksesta Matkaaja. Kuva: Oulun kaupungin mediapankki

Lumo Light Festival Oulu valaisee kaupungin jälleen 19.–21. marraskuuta. Ohjelmaa riittää perjantaista sunnuntaihin kello 16–22.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että yhdeksänvuotias valofestivaali tarjoaa yleisölleen useita valoteoksia eri taiteilijoiden ja yhteisöjen, sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin osa teoksista on kotimaisten taiteilijoiden käsialaa.

– Kevään haussa saimme haasteellisesta tilanteesta huolimatta jälleen todella laadukkaan kattauksen teosehdotuksia. Nyt on mahtavaa päästä taas räväyttämään kaupunkiin valoelämyksiä asukkaiden iloksi, kertoo tiedotteessa festarin toteutuksesta vastaava tuottajapari Anna Lanas ja Jarkko Halunen.

Festivaali sijoittuu keskustan ja Hupisaarten alueelle. Ohjelmistossa on muun muassa Oulun tuomiokirkon julkisivun elävöittävä videomäppäys Matkaaja, jonka suunnittelee videoteoksistaan tunnettu taiteilija Janne Ahola.

Teoskartalla on pitkästä aikaa myös kauppatori, jonne tuodaan ranskalaisen Julien Menzelin arkkitehtoninen installaatio Platonic.

Festivaalin teema, paluu uuteen, näkyy myös kauppakeskus Valkean kesäkadulle sijoittuvassa seitsemänmetrisessä maapalloteoksessa Gaia. Teoksen toteuttavan brittitaiteilijan Luke Jerramin aiempi teos The Museum of The Moon oli mukana vuoden 2018 ohjelmistossa.

Mukana on myös aluetapahtumia eri kaupunginosissa.

Perinteisesti joka vuosi Lumo-valofestivaalilla on julkistettu vähintään yksi pysyvä valoteos tai julkisen tilan valaistus. Tänä vuonna Ouluhallin vanha osa saa uuden erikoisvalaistuksen. Festivaalin koko ohjelmisto julkaistaan marraskuun alussa.

Tapahtumassa noudatetaan ajankohtaisia terveysturvallisuussuosituksia.