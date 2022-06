Tunnelmia vuoden 2021 Lumo-festivaalista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin Lumo-festivaali on mukana Creative Europe -ohjelman rahoittamassa euroopanlaajuisessa kulttuurihankkeessa ULYSSES: A European Odyssey. Hankkeen innoittajana toimii James Joycen Odysseus eli Ulysses -teos. Projektiin osallistuu yhteensä 18 eurooppalaista kaupunkia.

Joycen teoksessa on 18 kappaletta, ja kukin kaupunki esittää yhden osion romaanista. Lumo-festivaali on tarinan 15. kappale. Oulussa vuonna 2023 nähtävän esityksen teemana on mielen hyvinvointi.

Hankkeeseen kuuluu kaupunkitapahtumien lisäksi 30 taiteilijaresidenssivaihtoa ja 18 paikallisilta kirjailijoilta tilattua tekstiä. Teksteistä muotoillaan uusi Europe-Ulysses –teos vuonna 2024.

Taiteilijavaihdoista kaksi on varattu oululaisille taiteilijoille. Haku residenssivaihtoon haluavista taiteilijoista ja kirjailijan valinnasta järjestetään myöhemmin.

EU on rahoittanut hanketta Creative Europe -ohjelmasta yli 1,7 miljoonalla eurolla. Oululle myönnetty osuus on noin 90 000 euroa.

Oulun kaupungin tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Jarkko Halunen uskoo, että rahoituksesta on hyötyä myös tulevaisuuden kannalta.

– Kulttuuripääkaupunkivuoden lähestyessä voisimme mahdollisesti hakea vastaavaa rahoitusta itse, Halunen pohtii.