Valmiuslautakunnan mukaan yrityksissä pitäisi ohjeistaa työntekijöitä noudattamaan aikaisempaa paremmin koronavarotoimia myös kahvi- ja ruokatauoilla. Kuva: Tapio Maikkola

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntojen ilmaantumisen painopiste on siirtynyt Oulusta myös pienempiin kuntiin.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti tiistaisessa kokouksessaan koronapandemian alueellisia toimia.

Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on tasoittunut, mutta tautia on liikkeellä väestössä ja vakava tilanne jatkuu.

Oulun lisäksi tartuntaryppäitä on Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella eli Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa. Lisäksi ryppäitä on Helmen sosiaali- ja terveyspiirissä eli Haapavedellä ja Pyhännällä sekä Kempeleessä. Yksittäisiä tartuntoja on monissa muissakin kunnissa.

Kainuussa pandemian torjuntatoimenpiteissä on onnistuttu hyvin, mutta yksittäisiä tartuntoja on ilmaantunut viime viikkoina. Kainuussa on voitu palata epidemian perustasolle.

Kunnissa säilytetään valmius juhlakaudella

Joulun vietossa toivotaan mahdollisimman suurta varovaisuutta ja tarkkaa ohjeiden noudattamista tilanteissa, joissa virus voi levitä.

Valmiustoimikunta toivoo, että suosituksia noudattamalla paraneva tautitilanne voi jatkua joulunpyhien aikana.

Kunnissa valmius säilytetään hyvänä myös loma- ja juhlakaudella, jotta voidaan reagoida nopeastikin tartuntojen torjumisessa.

Yleisötapahtumat toivotaan peruttavaksi ja vain aivan välttämättömät tapaamiset voivat toteutua.

Turvavälit ja maskit kahvi- ja ruokatauoille

Valmiustoimikunta varoittaa yrityksiä suurista taloudellisista riskeistä, jotka liittyvät tautiryppään ilmaantumiseen.

Yrityksissä pitäisi ohjeistaa työntekijöitä noudattamaan aikaisempaa paremmin koronavarotoimia myös kahvi- ja ruokatauoilla. Turvavälit, maskit, käsidesien käyttö ja käsien kunnollinen pesu ovat tauoilla tarpeen.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu näillä näkymin seuraavan kerran 19. tammikuuta.