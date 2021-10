Oulun Ladu hankki ja pystytti talkoilla Kaakkurin liikuntamaahan kotalaavun. Kuva: Simo Pahkamaa

Oulun Latu ry on tehnyt talkoilla Kaakkurin liikuntamaahan kotalaavun kaikkien ulkoilijoiden käyttöön. Viimeistä silausta vaille valmis kotalaavu on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Pystytystalkoot pidettiin viikko sitten lauantaina ja laavu on jo nyt ollut kovassa käytössä.

– Penkit pitää vielä käydä maalaamassa loppuun, sitten se on täysin valmis, kertoo projektin vetäjänä toiminut Oulun Ladun hallituksen jäsen Simo Pahkamaa.