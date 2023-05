Arkistokuva viime kesältä, jolloin tuulivoimaloiden osia kuljetettiin Raahesta Posiolle. Pohjantien ja Kuusamontien mutka Oulussa on haastava paikka. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun ohi kulkee kevään ja kesän aikana yli 30 erikoiskuljetusta, jotka aiheuttavat liikennehaittaa. Oulun poliisi hoksauttaa kuljetuksista sosiaalisessa mediassa.

Kuljetusten kyydissä on tuulivoimalan siipiä ja runkotorneja, joita viedään Raahesta Pudasjärvelle Tolpanvaaran tuulipuistoon.

Yhden erikoiskuljetusauton pituus on 35–100 metriä ja yhdessä kuljetuksessa on mukana kolmesta neljään autoa. Kuljetuksen kokonaispituus on useita satoja metrejä.

Kuljetukset ajetaan iltaisin ja öisin. Poliisi on kuljetusten mukana Limingasta Ouluun aina Kuusamontielle asti.

– Esimerkiksi kuljetuksen kääntyminen Pohjantien rampista Kuusamontielle voi pysäyttää liikenteen kokonaan noin 15–30 minuutin ajaksi, poliisi kertoo Facebook-päivityksessään.

Poliisin mukaan kuljetuksille on ely-keskuksen lupa, ja niitä varten on tehty tarkat suunnitelmat.

Liikenteenohjausyhtiö Finntraffic tiedottaa erikoiskuljetusten aikatauluista verkkosivuillaan.

