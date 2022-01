Oulun keskustan tuntumassa sijaitseva Lammassaari toimii tulevana kesänä uuden Taikasaari-tapahtuman järjestyspaikkana. 27. elokuuta järjestettävän Taikasaaren tavoitteena on olla tunnelmallinen, taianomainen ja karnevaalimainen elämys aikuisille kaupunkilaisille.

Tapahtuman järjestäjien mukaan Lammassaari valikoitui paikaksi monitaiteelliselle tapahtumalle, koska puisto on monelle oululaiselle täysin vieras, vaikka se sijaitsee aivan keskustan vierellä.

Taikasaari hakee paikallisia eri alojen esiintyjiä monitaiteelliseen ohjelmistoon. Tapahtuman järjestäjät Anna Lanas ja Nikolas Pajunen Wadessa Oy:stä kertovat ohjelmiston käsittävän mitä vain lavakeikoista sirkukseen tai tulinäytöksiin, kuvataiteesta taistelunäytöksiin tai katusoittajista trubaduureihin.

– Varmaan sanomattakin selvää, että yksi tapahtuman tavoitteista on tarjota työkeikkoja monille esiintyjille, jotka ovat kärsineet jo melkein kaksivuotisesta korona-ajasta. Nyt emme kuitenkaan hae pelkästään muusikkoja, vaan kaikki mielenkiintoiset esitykset ovat harkintapöydällä, järjestäjät kertovat tiedotteessaan.

Osaa Taikasaaren sisällöstä ei aiota paljastaa lainkaan etukäteen, vaan järjestäjät haluavat tapahtuman kävijöiden kokevan yllättäviä hetkiä illan aikana

– Toinen tavoite meillä on tarjota kaupunkilaisille jotain uudenlaista elämystä. Ajankohta elokuun lopussa on ihana, koska silloin on illat jo pimenneet, mutta on vielä lämmintä. Tämä hyödynnetäänkin muun muassa valaisemalla alue tunnelmallisesti. Koko saari halutaan muuttaa aivan omaksi maailmakseen yhden illan ajaksi.