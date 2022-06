Koreografi ja tanssija Simon Beyer-Pedersen kyseenalaistaa oman urapolkunsa lähtökohtia ja taiteilijaidentiteetin rakentumista. – King of Oulu on eräänlainen omakuvan rehellinen pilkkominen, loppupuheenvuoro, hän toteaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomella ei ole omia kuninkaallisia, vaan Oulullapa on kohta. Koreografi ja tanssija Simon Beyer-Pedersen kantaesittää Oulussa uuden teoksensa King of Oulu – "Oulun kuningas" – yhdessä puolisonsa, tanssitaiteilija Heli Pippingsköldin kanssa.

King of Oulu on teoksena sellainen kameleontti, että tekijöiden kotikaupungissa Tanskan Århusissa se on nimeltään King of Århus ja vaikka Berliinissä King of Berlin.