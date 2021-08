Pyörät on tärkeää muistaa lukita, sillä usein varastettavat pyörän ovat jääneet lukitsematta, sanovat oululaiskoulujen rehtorit. Hyvä tapa on lukita pyörä rungostaan kiinni telineeseen. Kuva on otettu Kaakkurin koulun pyörätelineiltä.

Kuva: Pekka Peura