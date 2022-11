Oulun kouluissa varaudutaan siihen, että sähköt voivat katketa kesken koulupäivän tulevana talvena. Arkistokuva. Kuva: Sami Aspelund

Oulun kaupunki on lähettänyt koululaisten vanhemmille Wilma-viestin, jossa kerrotaan Oulun kouluissa varaudutaan tulevana talvena sähkökatkoihin.

Viestin ovat lähettäneet Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiokoulutuksen johtaja Pekka Fredriksson.

Viestissä todetaan, että sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Oulun kaupungin verkkosivuilla etukäteen. Jos tieto sähkökatkosta saadaan koululle riittävän ajoissa, niistä tiedotetaan myös Wilman kautta.

Koulupäivät pyritään toteuttamaan joka tapauksessa normaalien rutiinien mukaan.

Sähkön puuttuminen vaikuttaisi kuitenkin koulupäivään monella tavalla. Esimerkiksi kouluruoka voi poiketa ruokalistan mukaisesta ruuasta. Luokassa pidettäviä tunteja saatetaan siirtää ulkona pidettäviksi, ja sähköisten oppimateriaalien ja laitteiden käyttö ei ole mahdollista.

Oulun kaupungin lähettämässä tiedotteessa todetaan, että sähkökatkokset voivat tulla myös koulumatkojen aikana, jolloin ulkona on pimeää. Siksi on tärkeää, että koulumatkoilla käytetään heijastimia ja pyörissä on sekä etu- että takavalot.