Joukko keittiöitä tarjoaa Itämeripäivänä 25.8 asiakkailleen lähikala-aterian, kerrotaan Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun tiedotteessa. Mukana ovat Iin ja Raahen ateriapalvelut, Oulun Tuotantokeittiö Lööki ja Uniresta. Toiminta on osa Lähikalaa ammattikeittiöihin -hanketta. Hanketta hallinnoivat Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Aterioita on testattu koko kevään ajan. Aterioissa on käytetty esimerkiksi haukea, kirjolohta, maivaa ja särkeä. Lähikalan lisääminen on otettu hyvin vastaan keittiöiden asiakaskunnassa.