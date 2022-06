Korvasieni on pidetty, vaikka käsittelemättömänä tappavan myrkyllinen, herkku. Sen suosio perustuu pitkälti sen omintakeiseen makuun sekä varhaiseen sesonkiin.

– Maku on hyvin uniikki. Kevällä ei ole juuri muita ruokasieniä ja ryhmänä se on helppo tunnistaa. Korvasieni on monen lempisieni ja menee omaankin top vitoseen, kertoo Luomuksen suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff.