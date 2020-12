Oulussa on keskiviikkoiltapäivään kello 16 mennessä todettu kolme uutta koronatartuntaa. Asiasta tiedottavan Oulun kaupungin mukaan määrä on keskiviikoksi alhainen.

THL kirjasi Ouluun keskiviikkona 10 uutta tartuntaa. THL:n raportoi koronatartunnat tartuntatautirekisteristä ja niissä voi olla viivettä. Oulun kaupunki taas raportoi koronatartunnat päiväkohtaisesti.

Kaikkiaan tällä viikolla uusia koronatapauksia on Oulussa todettu 21 kappaletta.

Kaupungin mukaan Oulussa epidemiatilanne on kehittymässä suotuisaan suuntaan, mutta koronaepidemia on Oulussa edelleen leviämisvaiheessa. Hyvän kehityssuunnan taustalla ovat rajoitukset ja suositusten noudattaminen. Tulevan loma-ajan pelätään kuitenkin kääntävän tilanteen huonommaksi.

– Lähestyvä loma-aika juhlapyhineen, joihin tavallisesti liittyy matkustamista ja yhdessäoloa, sisältää kuitenkin valitettavasti merkittävän riskin tartuntamäärien kasvuun joulun jälkeen ja uuden vuoden alussa, tiedotteessa todetaan.

Sekä Oulun että Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluvut ovat laskussa. Tällä hetkellä Oulun ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 120,5 koronatapausta 100 000 asukasta kohden, kun koko maakunnassa luku on 87,1.

Oulun koronarajoituksia päätettiin keskiviikkona jatkaa 18. tammikuuta saakka, mutta rajoituksia voidaan purkaa aiemmin, jos koronatilanne sen sallii. Jo tiistaina Oulun hyvinvointilautakunta päätti jatkaa Oulun kaupungin hallinnoimien julkisten tilojen sulkemista niin ikään 18. tammikuuta saakka.

Joukkoaltistuminen työpaikalla

Keskiviikkona Oulussa on tullut ilmi kahta työpaikkaa koskeva yksi uusi joukkoaltistuminen. Kaupungin mukaan altistuminen on tapahtunut työpaikkojen yhteisissä tiloissa ja altistuneita on yhteensä noin 40 henkilöä.

Kaikkiaan tällä viikolla on tähän mennessä todettu neljä joukkoaltistumista. Karanteeniin on asetettu 217 henkilöä. Sekä joukkoaltistumisten että karanteeniin asetettujen määrä on suurempi kuin viime viikolla samaan aikaan.

Kaupungin mukaan sairaalahoidon tarve on pysynyt Oulussa melko matalalla tasolla. OYSissa on tällä hetkellä hoidettavana 11 potilasta koronaviruksen vuoksi. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi kappaletta.

