Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan Oulun koronatilanne on heikentynyt voimakkaasti.

– Tänään torstaina kello neljääntoista mennessä on todettu 19 uutta tartuntaa ja koko viikon tartunnoista noin puolet tartunnan lähteistä ovat selvittämättömissä. Tästä on nyt vedettävä se johtopäätös, että Oulu on vahvassa nousussa koronatartuntojen suhteen. Jopa 14 vuorokauden ilmaantuvuus on kääntynyt nousuun, ja huomenna se varmasti nousee vielä lisää, terveysjohtaja kertoo Kalevalle.

– Voisi jopa sanoa, että enää ei voi syyttää vain Stora Ensoa vaan ihan vain itseään, terveysjohtaja jatkaa.

Mäkitalon mukaan kaupungin tietoon on tullut tapauksia, joissa oireiset ihmiset ovat lähteneet vastoin kaikkia suosituksia liikkeelle uskoen, että kyseessä on pelkkä flunssa.

– Kaupungin tiedossa on myös työnantajia, jotka ovat kieltäneet työntekijöitään menemästä testiin, jottei työpaikan toiminta menisi sekaisin. En tiedä, kuinka monesta työpaikasta on kyse, mutta tällaista olemme saaneet tietoomme.

Mäkitalon mukaan kasvaneiden lukujen taustalla vaikuttaa joulun ajan lomailu.

– Testeissä käymättömyys on näkynyt jo viikolta 51 alkaen eikä sille ole mitään muuta selitystä kuin loma-aika.Testaamattomuus on johtanut koronatartunnan saaneiden ihmisten osallistumisen tavanomaiseen joulun viettoon, mistä on seurannut tartuntoja perheen sisällä. Lisäksi uutta Oulun tilanteessa ovat ravintoloissa tapahtuneet altistumiset ja nyt niistä seuranneet tartunnat.

Mäkitalo esittää oululaisille toiveen:

– Toivon, että kaikki uudenvuoden kokoontumiset peruttaisiin ja että oireiset ihmiset eivät enää luottaisi vain onneensa vaan hakeutuisivat testeihin.

– Kaikkia voimassa olevia suosituksia on syytä noudattaa. Suojautuminen ja täydellinen sosiaalinen eristäytyminen on tarpeen lievienkin oireiden ilmaantuessa. Oireettomia tartuntoja ilmenee nyt erittäin vähän, joten lievissäkin oireissa on tärkeää lähteä testeihin.

