Oulussa on kirjattu torstaina kello 16:een mennessä yhteensä 20 uutta koronavirustartuntaa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Oulussa ollaan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta tilanteen arviointia vaikeuttaa tautitapausten voimakas päivittäinen vaihtelu. Keskiviikkona tautitapauksia kirjattiin kahdeksan ja tiistaina 22.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo arvioi, että tämän viikon koronatartuntojen määrä on pienempi kuin viime viikolla, mikä voi tarkoittaa koronatilanteen vähittäistä rauhoittumista Oulussa.

– Virusta on kuitenkin Oulussa liikkeellä paljon ja tartuntavaara on edelleen kaikissa suojaamattomissa lähikontakteissa, Mäkitalo sanoo.

Torstain tartunnoissa korostuu perheiden sisäiset jatkotartunnat. Selvittämättömien tartuntojen osuus on hieman noussut.

Tällä viikolla kaupungissa ei ole todettu yhtään joukkoaltistusta. Torstaina karanteeniin asetettiin lähes 50 henkilöä.

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on noussut selvästi. OYSissa on tällä hetkellä 13 koronapotilasta, kun keskiviikkona heitä oli yhdeksän. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.

Oulussa tehtyjen koronatestien määrä on hieman laskenut tällä viikolla. Kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että lievilläkin oireilla pitää aina hakeutua testiin.

THL kirjasi 36 tapausta Pohjois-Pohjanmaalle

THL:n torstaisten lukujen perusteella Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 36 uutta koronatartuntaa. Oulussa uusia tartuntoja on THL:n tilastojen mukaan 28.

THL:n tilastot eivät ole Oulun kaupungin tietojen tapaan päiväkohtaisia. Tiedot tulevat tartuntatautirekisteristä, joka kokoaa kaikki epidemian aikana tulleet laboratoriovarmennetut koronavirustartunnat. THL:n tilastoihin kirjautuu tautitapauksia pääasiassa edellisiltä päiviltä, ja osa laboratoriovarmennetuista koronatartunnoista tulee rekisteriin päivien viiveellä.

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut epidemian alusta lähtien 1 275 tautitapausta. Oulussa tapauksia on ollut yhteensä 969.

Uusia tartuntoja torstain tilastoissa oli Ylivieskassa 4, Tyrnävällä 2, Haapavedellä 1, Limingassa 1 ja Muhoksella 1.

THL ilmoitti Lappiin 6 uutta koronatartuntaa torstaina. Lapissa on ollut epidemian alusta saakka 323 tartuntaa.

Kainuussa uusia tapauksia raportoitiin 2, maakunnassa on ollut keväästä lähtien 149 korontartuntaa.

Länsi-Pohjaan ei kirjattu torstaina uusia koronatartuntoja. Siellä tautitapauksia on ollut yhteensä 317.