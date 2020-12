Koronatestejä on koko maassa tehty jo reilusti yli kaksi miljoonaa. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa on todettu keskiviikkona kello 16:een mennessä kahdeksan uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Niiden lisäksi neljällä Stora Enson ulkomaalaisella työntekijällä on todettu koronatartunta.

Koronatartuntojen määrä on selvästi vähäisempi kuin tiistaina, jolloin kaupungissa kirjattiin kello 16:een mennessä 22 uutta tartuntaa. Suuri osa tartunnoista on saatu työn kautta.

Karanteeniin on asetettu keskiviikkona 20 henkilöä. Tällä viikolla kaupungissa ei ole todettu joukkoaltistumisia.

Tällä viikolla Oulussa on todettu uusia koronatartuntoja keskiviikkoiltapäivään mennessä 37. Se on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan. Karanteenissa on yhteensä 122 henkilöä. Se on myös noin kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla.

Testaamistahti vaikuttaa Oulussa nyt hieman vähenevän viime viikon huippulukemista. Testaus toimii ajanvarauksella.

OYSissa on tällä hetkellä sairaalahoidossa yhdeksän henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta hoidossa.

THL kertoi 490 uudesta tartunnasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aiemmin keskiviikkona, että Suomessa on kirjattu 490 uutta varmistettua koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu 28 732 tautitapausta. Testejä on tehty jo yli 2,1 miljoonaa.

THL raportoi keskiviikkona, että Oulussa on havaittu 18 uutta tartuntaa. Tartuntoja on Oulussa nyt todettu epidemian aikana kaikkiaan 941.

THL:n luvut eivät ole päiväkohtaisia lukuja Oulun kaupungin tapaan. THL kertoo päivittäin tartuntatautirekisteriin kirjatut tapaukset. Osa tartunnoista kirjautuu rekisteriin viiveellä.

THL kirjasi uusia tartuntoja muuallekin Pohjois-Pohjanmaalle: Ylivieskaan kaksi, Haapavedelle kaksi, Kuusamoon yhden ja Liminkaan yhden.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on epidemian aikana todettu yhteensä 1 239 tartuntaa. Tautitapausten määrä on noussut rajusti kahden viimeisen viikon aikana, jolloin tartuntoja on ollut 528. Edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla tartuntoja oli 175. Ilmaantuvuusluku, joka kertoo tapausten määrän 100 000 asukasta kohti, on noussut 42,6:sta jo 128,53:een.

Myös koko maassa tartuntojen määrä (5 794) on noussut viimeisen kahden viikon aikana verrattuna edeltävään kahden viikon jaksoon (4 246).

Päivitetty Oulun kaupungin päivittäisillä tiedoilla kello 18.12.