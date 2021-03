Oulun kaupunki tiedotti keskiviikkona, että alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronarokotukset jäävät tauolle. Kaikki 11.3 mennessä varatut rokotusajat ovat kuitenkin voimassa. Yli 75-vuotiaille puolestaan on avautunut uusia aikoja. Taustalla on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) uusi ohjeistus, jonka mukaan AstraZenecan rokotetta voidaan antaa myös 70-vuotta täyttäneille. Aiemmin AstraZenecassa oli yli 70 vuoden ikäraja. Ennen muutosta yli 70-vuotiaat on rokotettu Pfizerin ja Modernan rokotteilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rokotusaikoja varataan nyt ensisijaisesti yli 70-vuotiaille ja vasta sitten alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille.

Muutos on herättänyt osassa hämmennystä, sillä yli 70-vuotiaat eivät ole saaneet varattua aikaa Oulussa. Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan tämä johtuu siitä, että Oulun kaupungin rokotuksissa ollaan edetty noin 5 vuoden ikäryhmissä, ja yli 75-vuotiaiden rokotukset ovat vielä kesken. Rokotukset on aloitettu yli 85-vuotiaista, joista ollaan tultu järjestyksessä alaspäin.

– Tämä tarkoittaa sitä, että alamme käyttämään AstraZenecan rokotetta nyt siihen yli 70-vuotiaiden ikäryhmään, joka meillä on menossa, eli yli 75-vuotiaisiin. Emme siis rokota 70-74-vuotiaita ennen kuin kaikki yli 75-vuotiaat on rokotettu, Mäkitalo täsmentää.

Oulun kaupungin mukaan 70-74-vuotiaiden rokotusajanvarauksen alkamisesta tiedotetaan myöhemmin. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu. Tällä tavoin noudatetaan Suomen rokotusjärjestystä.