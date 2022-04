Konsertissa esiintyvät Oulun konservatorion oppilaista muun muassa Aliisa Mäntylä (vas., sello), Helmi Niemelä (viulu) ja Solja Valkama (oik., klarinetti). Flyygelin ääressä opettaja Ekaterina Kaijanen. Kuva: Kimmo Pihlajamaa

Oulun konservatorion klarinetinsoiton opiskelija Solja Valkama odottaa torstain konserttia iloisin mielin. Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi on hänen mielestään hieno juttu ja kaunis ajatus.

– Suomesta käsin on hankala vaikuttaa, varsinkin meidän nuorten. Meillä on kuitenkin soittamisen taito, joka tuo lohtua itselle ja toivottavasti myös muille. Se on parasta apua, mitä voimme tarjota.