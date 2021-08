Kokoomuksen valtuustoryhmä erotti Lyly Rajalan määräajaksi. Arkistokuva. Kuva: Teija Soini

Oulun kokoomuksen valtuustoryhmä päätti myöhään sunnuntaina erottaa kaupunginvaltuutettu Lyly Rajalan valtuustoryhmän jäsenyydestä yhdeksän kuukauden ajaksi. Päätös oli yksimielinen.

Valtuustoryhmän tiedotteen mukaan Rajala on toistuvasti toiminut valtuustoryhmän yhteisten pelisääntöjen vastaisesti ja luottamushenkilölle sopimattomalla tavalla. Lisäksi Rajalan käytös on ollut omiaan herättämään epäluottamusta Oulun kokoomusta ja valtuustoryhmää kohtaan.

Ennen erottamispäätöstä valtuustoryhmä kävi asiasta laajan keskustelun, jossa myös Rajala oli paikalla.

– Päätös on raskas ja ikävä, mutta välttämätön. Epäasiallisella käyttäytymisellä on aina oltava rajat. Valtuustoryhmän toimintakykyä rapauttava toiminta on jatkunut liian pitkään, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho sanoo tiedotteessa.

Myös Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo korostaa, että ryhmän päätös on perusteltu ja punnittu.

– Rajala sai toiminnastaan vakavan varoituksen jo viime syksynä. Lupauksista huolimatta käyttäytyminen ei ole muuttunut. Toisten ihmisten kunnioitus ja keskinäinen luottamus ovat politiikassa kaikki kaikessa, Kaismo toteaa.

Lue myös: Sami Pik­ku­aho tuo­mit­see Mart­ti­lan toimet – ko­koo­mus­pu­heen­joh­ta­jan mukaan pää­tök­siä ei voi ostaa rahalla