Tiernapojat-patsas on ollut historiansa aikana monessa paikassa. Nykyään patsas on Rotuaarilla. Kuva: Arkisto

Reilut kaksi viikkoa kestävä Oranssit päivät -kampanja näkyy Oulussa ensi viikonloppuna.

Kyseessä on YK:n tasa-arvojärjestön kampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Oulussa Soroptimist International Finland ja Zonta International -järjestöt pukevat kolme patsasta vuoropäivin oransseihin huiveihin.

Perjantaina huivit laitetaan kaupungintalon vieressä olevaan Ajan kulku -patsaaseen. Lauantaina on vuorossa Toripolliisi ja sunnuntaina Tiernapojat.

Lisäksi Oulun teatteri valaistaan oranssiksi.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ihmisoikeusrikkomus, sanotaan järjestöjen tiedotteessa. Myös Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on varsin yleistä. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Parisuhteessa olleista naisista lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa.

Oranssit päivät -kampanja kestää 16 vuorokautta. Se alkaa perjantaina 25. marraskuuta.