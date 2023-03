Oulu kasvatti vetovoimaansa viidellä eri osa-alueella: kustannusrakenteessa, taloudellisessa elinvoimassa, yhteisössä, ympäristössä, sijainnissa ja palveluissa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulu on ainoana kasvattanut vetovoimaansa Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukossa.

Oulu on noussut kakkoseksi Kuopion rinnalle. Tampere jatkaa yhä Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina. Jyväskylä tulee seuraavana Oulun ja Kuopion perässä.

Tulos perustuu T-Median kymmenen suurimman kaupungin vuosittaiseen tutkimukseen, joka toteutettiin nyt kolmatta kertaa.



Oulu on onnistunut kasvattamaan vetovoimaansa viidellä eri osa-alueella: kustannusrakenteessa, taloudellisessa elinvoimassa, yhteisössä, ympäristössä, sijainnissa ja palveluissa.



Oulun palveluiden arvosana on pysynyt ennallaan, hyvällä tasolla. Muiden tutkittujen kaupunkien osalta tilanne on osin päinvastainen: niiden vetovoimassa on laskua.

"Pohjoisen merkitys vahvistuu"

– Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää, vetovoima kasvaa ja pohjoisen merkitys vahvistuu. Tiedostamme, että kaupungin veto- ja pitovoiman eteen on tehtävä töitä koko ajan. Yksi keskeisimmistä kehityskohteista on kaupungin ja yritysten sekä oppilaitoksien välisen yhteistyön kehittäminen, Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Oulun veto- ja pitovoiman näkökulmasta on tärkeää mahdollistaa nykyisille ja tuleville kaupunkilaisille laadukkaat palvelut arkeen ja vapaa-aikaan.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, erityisesti Helsinki ja Vantaa, kärsivät entistä enemmän kalliista kustannusrakenteesta.

Kyselyn vastaajat kiinnittivät yhä enemmän huomiota kaupungin kustannusrakenteeseen sekä yhteisöön ja ympäristöön liittyviin seikkoihin, kuten turvallisuuteen ja yleiseen asumisviihtyisyyteen.