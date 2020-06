Isokadulta löytyvän taloyhtiön pihalle on vastikään rakennettu asukkaiden yhteisvoimin viljelylaatikoita. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun keskustassa sijaitsevan As Oy Oulun Koivun sisäpihalla viljelyt vihertävät ja yhteisöllisyydestä pidetään huoli. Isokadulta löytyvän taloyhtiön pihalle on vastikään rakennettu asukkaiden yhteisvoimin viljelylaatikoita. Taloyhtiön asukas Kalle Nurminen on ollut aktiivisesti mukana sisäpihan suunnittelussa. Hän kertoo, että idea viljelylaatikoista saatiin, kun asukkaat alkoivat yhdessä pohtia vanhojen ja huonoon kuntoon menneiden istutusaltaiden tilalle jotain uutta.

–Yhteisissä pohdinnoissa kävi ilmi, että monet ovat haaveilleet viljelylaatikoista. Taloyhtiön hallitus tarttui tähän ideaan ja aloimme yhdessä toteuttamaan projektia, Nurminen kertoo.