Viikko sitten Oulun keskustassa sijaitsevaan virastotaloon kohdistui uhkaus. Tieto tapauksesta tuli julki sosiaalisessa mediassa. Somejulkaisun mukaan rakennus uhattiin polttaa. Työntekijöitä oli pyydetty poistumaan rakennuksesta.

Kaleva sai vahvistuksen uhkauksesta Oulun poliisilta. Poliisi on päättänyt olla tiedottamatta asiasta tämän enempää turvallisuussyistä.

Kysyimme Oulun poliisilaitoksen viestinnän viestintäpäällikkö, rikoskomisario Eeva Törmäseltä tarkemmin siitä, millä perusteella uhkauksesta päätetään olla tiedottamatta.





Minkä vuoksi tässä kyseisessä tapauksessa on päätetty olla tiedottamatta uhkauksesta?

Poliisi on tehnyt tilannearvion, jonka perusteella päätökseen on päädytty. Tiedottaminen ei ole ollut tarpeen esimerkiksi yleisen turvallisuuden takia ja toisaalta on arvioitu, että tiedottamisesta voisi olla jopa haittaa.

Onko tiedossa, minkä vuoksi uhkaus tehtiin?

On, mutta se on salassa pidettävää tietoa.

Mitä kautta uhkaaja ilmoitti aikeistaan?

Hän ilmoitti aikeistaan puhelimitse.