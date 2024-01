R-Collection ilmoitti viime viikolla sulkevansa Oulun myymälän. Myös Vau Second Handilla on ollut loppuunmyynti. Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi ei kuitenkaan usko, että menossa olisi ilmiö, jossa muotiliikkeet vähenisivät keskustassa. Uusia tulijoita on ollut hänen mukaansa yhtä lailla.