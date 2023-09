Vesijohdon tulviminen oli nostattanut maa-ainesta ajoradalle. Kuva: Esa Kauppi

Oulun keskustan alueella on vedenjakeluhäiriö. Häiriö on alkanut aamuyöllä. Alueella ovat selvitystyöt käynnissä. Tällä hetkellä ilman vettä on enää kaksi kerrostaloa.

Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki kertoo, että valurautainen runkoputki rikkoutui Myllytullissa. Oulun Vesi pystyi nopeasti sulkemaan venttiileillä veden virtaamisen.

Lähdemäen mukaan putkirikko huomattiin jo vesilaitoksella, kun vedenpaineet alkoivat tippumaan. Hänen mukaansa vastaavia rikkoja tapahtuu keskustassa onneksi vain harvoin.

Putkirikon tarkemmasta laadusta ei ole vielä tietoa, mutta huoltotyöt ovat alkamassa.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoi aamulla, että rikkoutuneesta vesijohdosta vettä pulppusi Myllytullinkadulle. Pelastuslaitos sulki kadun. Vesi virtasi sadevesiviemäreihin eikä aiheuttanut vahinkoa rakennuksille.

Oulun Veden mukaan vedenjakelu aloitetaan uudelleen siitä erikseen ilmoittamatta heti töiden valmistuttua.

Vesijohtoverkostossa suoritettavien töiden takia voi veden laatu tilapäisesti huonontua johtosaostumien irtoamisen vuoksi. Samentumat poistuvat kuitenkin nopeasti juoksuttamalla vettä kiinteistön vesihanoista

Juttua muokattu klo 7.49: Lisätty pelastuslaitoksen tiedot.

Juttua muokattu klo 8.01: Lisätty Oulun Veden kommentit.