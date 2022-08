Vaaranpihan korttelissa on aiemmin sijainnut Centrum-tavaratalo jossa toimi Rintamäen urheiluliike. Entisen Rintamäen tilalle nousee kaksi tornitaloa. Uusi senioritalo rakennetaan Mäkelininkadun ja Kauppurienkadun kulmaukseen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ydinkeskustaan Vaaranpihan kortteliin rakennetaan uusi kahdeksankerroksinen senioritalo, tiedottaa Lehto Group.

Senioritalo nousee Mäkelininkadun ja Kauppurienkadun kulmaan.

Rakennukseen tulee 85 asuntoa, joista 25 on suunniteltu pariskunnille. Kerrostalon alakertaan rakennetaan palveluja, kuten kahvila-ravintola joka on tarkoitettu asukkaiden lisäksi myös kaupunkilaisten käyttöön. Neliömetrejä kohteessa on yhteensä 4 383.

Rakentamisen on määrä alkaa elokuussa, ja talon on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppupuolella. Sen rakennuttaa Hoivatilat, pääurakoitsijana toimii Lehto Group ja asumisratkaisut toimittaa Nonna Group.

Havainnekuva uudesta senioritalosta. Kuva: Lehto Group

– Lehdon tavoitteena oli luoda mahdollisuudet rakentaa ikäihmisille asumisratkaisut palveluineen kaupungin ytimeen. Tämä näyttää olevan haluttu suunta hoivamarkkinassa. Aikaisempina vuosina oli tyypillisempää, että hoivakodit rakennettiin keskustojen ulkopuolelle, kertoo Lehdon Asunnot-palvelualueen johtaja Tero Karislahti tiedotteessa.

Lehdolla on käynnistymässä vuoden toisella puoliskolla kaksi isoa hoivakohdetta. Hoiva- ja palveluasumisen hankkeita on myös neuvotteluvaiheessa, ja Lehto arvioi niiden kysynnän kasvavan tulevaisuudessa.

Vaaranpihan korttelissa on aiemmin ollut Centrumin tavaratalo, jossa toimi Rintamäen urheiluliike. Sen paikalle ollaan rakentamassa kahta tornitaloa. Ensiksi rakennetaan 16-kerroksinen Plaanatorni ja seuraavaksi 13-kerroksinen Plaanavahti.

