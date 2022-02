Juuri remontoidun Rautatalon sisäpihalle Oulun keskustaan avataan uusi ravintolakeskittymä Pekurin Patio. Patio on osa Kauppakortteli Pekuria, joka sijaitsee Rotuaarin varrella.

Patio on katettu lasikatoilla ja on Oulussa ensimmäinen laatuaan. Osalla ravintoloista on sisäpihalla yhteinen anniskelualue, joten seurueet voivat ruokailla yhdessä ja tilata ruokaa eri ravintoloista.

Pekurin Patiolla avaa toimintansa ainakin neljä ravintolaa. Kiinalaista ruokaa tarjoilee Golden Flower, kahvilatuotteita Magnolia Coffee & Bakery, japanilaisia ramen-nuudeleita Nekosama sekä puuhiiligrilliruokia Ballou Grill.

Tilaa on vielä yhdelle ruokaravintolalle sekä yhdelle viini- tai drinkkibaarille tai esimerkiksi sushiravintolalle, rahoitusyhtiö Mandatum tiedottaa.

Pekurin Patio on tarkoitus avata huhtikuussa. Kauppakorttelista löytyy jo valmiiksi useita ravintoloita sekä viihdekeskus Space Bowling ja yökerho Heidis bier bar.

Mandatumin tiedotteen mukaan Kauppakortteli Pekurin näkymät alkaneelle vuodelle ovat positiiviset, sillä kortteli on pysynyt vuokralaisten suosiossa. Korttelissa avaa pian ovensa esimerkiksi IKEA Suunnittelustudio sekä kaupunginpääkirjaston väistötilat.