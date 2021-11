OULU

Kuva: Pekka Kallasaari

Joulun tuntu tavoittaa ohikulkijat, kun Oulun keskustassa syttyvät perinteiset jouluvalot. Joulukadun avajaisia vietetään perjantaina 26. marraskuuta Rotuaarin aukiolla iltakuudesta eteenpäin.

– Pääasiana on oululaisille tuttujen, ihanien jouluvalojen sytytys koko keskustaan. Sen tulee tekemään Napapiirin joulupukki, Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi kertoo.

Rotuaarin uudella jatko-osalla on jo saatu nauttia valoista, kun paikalle saapui viime viikonlopun Lumo-festivaalin yhteydessä Valon pilarit -valotaideteos. Kyseessä on helsinkiläisen valotaidekollektiivin toteutus, joka muuttaa ympäristönsä värin, leikin ja liikkeen ihmeeksi. Valon pilarit pysyy paikoillaan 19. joulukuuta saakka.

– Sen ympäristö peittyy geometrisiin kuvioihin sateenkaaren eri väreissä. Se on aivan huumaavan huikea teos. Ajatuksena on tuoda valoa ja iloa pimeän ajan keskelle, ja kaikki voivat tulla siitä nauttimaan, Vuotovesi toteaa.

Valotaideteoksen purkamisen jälkeen paikalle laitetaan tavanomaiset jouluvalot.

Tulta, toria ja tapahtumaa

Joulukadun avajaisissa nähdään myös tulta. Taustalla on Oulun Tähtisirkuksen Hiippailijoita jouluyössä -esitys. Lisäksi avajaisissa esiintyy joulukuoro sekä lauluyhtye Äänirajoilla. Kyseessä on neljän oululaisen laulu- ja soitinyhtye, joka on keikkaillut Oulun ja Lapin seudulla vuodesta 2016 lähtien.

Tiernapoikakisat valtaavat Rotuaarin puolestaan 27.–28. marraskuuta.

Tiernatori aukeaa Rotuaarilla perjantaina 10. joulukuuta. Sen tulee avaamaan Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Sitä seuraavat kaksi viikkoa ovat täynnä jouluista ohjelmaa. Joulupukki on paikan päällä useampana päivänä. Ohjelmaan mahtuu myös esimerkiksi Lucian kruunausta ja joulukirkkoa.

– Myyjiä on jatkuvasti kymmenessä myyntimökissä. He ovat paikalla eri mittaisia aikoja, eli tarjonta vaihtelee. Paikkoja on täytetty ilmoittautumisjärjestyksessä ja tasapuolisesti niin, että saadaan esille kaikkea perinteistä ja paljon paikallista, Vuotovesi kertoo.

Kauppakeskus Valkeassa joulunvietto alkaa myös samaan tahtiin muun keskustan kanssa. Myös Valkeassa on runsaasti jouluista ohjelmaa joulunavausviikonloppuna. Joulutori aukeaa kesäkadulla 3. joulukuuta. Myyjiä on tulossa koko joulutorin ajalle kaikkiaan kahdeksan.

– Jouluvalot sytytetään ulos joulunavauksen yhteydessä ja sisälle sen jälkeen, kun Lumo-festivaalin taideteos puretaan. Kauppakeskuksen molempiin päihin tulee perinteiset, valkoiset rusetit, ja kesäkadun sillat valaistaan. Kauppakeskuksen käytäville tulee upeita uusia jouluvaloja, kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho toteaa.

Jouluvalmisteluissa on mietitty elämyksellisyyttä ja käytännöllisyyttä.

– Voi istahtaa katsomaan tapahtumia, kahville tai syömään. Nauttia kiireettömästi. Toivottavasti siihen moodiin mahdollisimman moni joulukiireiden keskellä pääsee, Junnikkala-Alho korostaa.