Oulun keskusta on yksinasuvien valtakuntaa. Yksinasuvien osuus keskustan asukkaista on selvästi suurempi kuin vastaava osuus Helsingin keskustassa.

Oulussa 65 prosenttia keskustassa asuvista asuu yksin. Helsingissä tuo prosenttiosuus on 51,8 (Kaleva 2.1.).Yksinasuvien osuus kaupunkikeskustojen asukkaista on muissakin pohjoisen kaupungeissa suuri. Rovaniemellä yksinasuvia keskusta-asukkaita on 63,3 prosenttia kaikista, Kajaanissa jopa 69,4 prosenttia.