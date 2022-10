Oulun kaupunginhallitus aikoo perustaa perjantaina työhyvinvointipäällikön viran. Määrärahat uuteen tehtävään tulevat henkilöstön ja resurssien organisaatiossa tapahtuvien järjestelyiden kautta, eikä siksi määrärahojen lisäystä tarvita.

Kaupunginjohtajan asettamassa kehittämisprojektissa on määrätty, että Oulun kaupungin henkilöstöhallinnon organisaatiota on kehitettävä. Siinä yhteydessä on päätetty, että henkilöstöryhmään tulee perustaa työhyvinvointipäällikkö.