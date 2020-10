Oulun kaupungilla on käytössä reilut 200 tietojärjestelmää, joilla tuotetaan kaupungin palveluita kuntalaisille. Oulun tietoturvapäällikkö Kari Nykäsen mukaan Oulun kaupungin tietojärjestelmien tietoturvan hallinnan eteen on tehty paljon töitä.

Tietoturva on noussut viime päivinä merkittäväksi puheenaiheeksi Psykoterapiakeskus Vastaamon mittavan tietovuodon ja sitä seuranneiden kiristystapausten vuoksi.

Oulun kaupunki kertoo mediatiedotteessaan, että kaupungilla on kyberturvallisuusvalvomo, jonka avulla voidaan havaita ja reagoida tietoturvaan kohdentuviin uhkiin.

Merkittävä osa tietojärjestelmistä on kaupungin konesalissa. Myös Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden asiakas- ja potilasrekistereiden tiedot ovat pääsääntöisesti Oulun kaupungin konesalissa.

Oulun kaupunki ostaa palveluja myös ulkoisilta palveluntuottajilta. Kaupunki painottaa, että se edellyttää, että palveluntuottaja täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät ehdottomat edellytykset. Palveluntuottajan on taattava vaadittu tietoturvan taso, ja kaupunki valvoo sopimusten noudattamista.

Oulun kaupunki ei ole ostanut terapiapalveluita psykoterapiakeskus Vastaamolta.

Kuitenkin myös oululaisten potilastietoja on voinut joutua väärin käsiin Psykoterapiakeskus Vastaamoon tapahtuneen tietomurron yhteydessä, jos henkilö on käyttänyt Vastaamon psykoterapiapalveluita. Potilaat etsivät itse Kelan hyväksymän psykoterapeutin, jonka tekemän psykoterapian kustannuksia Kela tukee. Myös psykoteriapiakeskus Vastaamo on ollut Kelan hyväksymien palvelujen listalla.

Vastaamon tietomurrossa jopa kymmenien tuhansien ihmisten tiedot pääsivät vuotamaan. Tapausta tutkii keskusrikospoliisi.