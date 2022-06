Sähköpotkulautoja on pysäköity huolimattomasti. Nyt kaupunki on määrännyt käyttäjää ottamaan sovellukseen pakollisen kuvan pysäköidystä potkulaudasta. Kuva: Sami Aspelund

Oulun kaupunki vaatii sähköpotkulautafirmoja asettamaan laudoille pakollisen 15 km/h nopeusrajoituksen yöajaksi. Nopeusrajoitus on voimassa joka yö maanantaista sunnuntaihin kello 00–05 sähköpotkulautojen koko toiminta-alueella. Uusista rajoituksista kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Uuden ohjeistuksen mukaan käyttäjän on otettava sähköpotkulaudasta kuva sovellukseen potkulautaa pysäköitäessä. Operaattoreiden pitää antaa sanktioita väärin pysäköidyistä potkulaudoista.

Kaleva uutisoi aiemmin, että sähköpotkulautojen lisääntynyt määrä on aiheuttanut lukuisia vakavia onnettomuuksia. Sairaalahoitoon on joutunut kymmeniä potkulaudalla kaatuneita, joista moni on joutunut tehohoitoon ja saanut vakavia vammoja.

Ortopedi ja OYSin traumatologian vastuulääkäri Iikka Lantto arvioi aiemmin Kalevalle, että laudoilla sattuneet onnettomuudet työllistävät sairaanhoitoa tällä hetkellä pyöräilyonnettomuuksia enemmän.

Potkulaudalla samat säännöt kuin pyörällä

Tieliikennelain mukaan sähköpotkulaudalla ajavaa koskevat samat säännöt kuin pyöräilijää. Sähköpotkulaudalla ei siis esimerkiksi saa ajaa jalkakäytävällä.

Tiedotteessa todetaan, että potkulautojen pysäköinti ei saa estää kaupunkilaisten omien pyörien pysäköintiä tai käyttöä. Sähköpotkulautaoperaattorilla on vastuu seurata pysäköintiä ja tarvittaessa siirtää lautoja.

Lisäksi kaupunki asetti uusia rajoituksia sähköpotkulautojen toiminta-alueisiin. Rajoitusalueet voivat muuttua kesän aikana esimerkiksi tapahtumien tai tietöiden takia.