Oulun kaupungin terveysjohto toteaa torstain koronatiedotteessaan, että kaupungin uusien tartuntojen määrä näyttää pysyttelevän korkealla huolimatta vahvoista rajoitustoimista.

– Suomen epidemiatilanne on kokonaisuutena kääntynyt huonompaan suuntaan, mikä on otettava huomioon myös Oulun tilannetta ja ennustetta arvioitaessa, tiedotteessa sanotaan.

Oulu on tällä hetkellä määritelty epidemian kolmiportaisen asteikon keskimmäiselle tasolle eli kiihtymisvaiheeseen.

Torstain aikana tietoon on tullut iltapäiväneljään mennessä 14 tuoretta koronatartuntaa Oulun alueella. Määrä on samaa tasoa kuin viime aikoina lukuunottamatta eilistä keskiviikkoa, jolloin tartuntoja tuli iltapäivään mennessä tietoon kahdeksan.

Kaupungin ja THL:n päivittäin kertomat luvut poikkeavat toisistaan, sillä THL:n luvuissa on mukana tartuntoja aiemmilta päiviltä. Kaupunki ilmoittaa päivän aikana tietoon tulleet tuoreet tartunnat.

Tänään ilmi tulleiden tartuntojen lähteistä vajaa kolmannes on kaupungin mukaan jäänyt tuntemattomaksi. Muuten virustartunnat ovat peräisin perhepiiristä, työpaikalta sekä ulkomailta.

Karanteeniin on tänään asetettu Oulussa 53 henkilöä. Määrässä on mukana muualla aikuisten harrastetoiminnassa tapahtunut joukkoaltistuminen.

Torstaina terveysviranomaisten tietoon ei ole tullut Oulun seudulla uusia joukkoaltistumisia.

Viikolla tullut tietoon yhteensä 50 uutta tartuntaa

– Oulussa on tällä viikolla torstai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 50 uutta tartuntaa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan. Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 273 henkilöä, mikä on myöskin neljänneksen pienempi määrä kuin viime viikolla vastaavaan aikaan, kaupunki kertoo.

Joukkoaltistumisia on tullut viikon aikana ilmi kolme. Se on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla vastaavalla ajanjaksolla.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 97,3 tautitapausta per 100 000 asukasta. Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 65.

– Ilmaantuvuudet ovat tasaantuneet, tiedotteessa todetaan.

Sairaalahoidon tarpeessa ei ole näkyvissä juuri muutosta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa nyt viisi koronapotilasta ja OYSissa seitsemän.

Testausmäärät ovat olleet kasvussa kuluneella viikolla Oulun kaupungin testauspisteissä.

Kaupunki kertoo, että eilen myös Kalevassa uutisoituun muutokseen rokotusjärjestyksessä, joka koski ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden henkilökunnan rokottamista, odotetaan vielä täsmennystä THL:ltä ennen toimeenpanoa.

Lue tuore uutinen asiasta tästä: Hoi­va­pal­ve­lui­den ikä­ih­mi­set ro­ko­te­taan ennen hen­ki­lös­töä, sillä ro­kot­tei­den saa­ta­vuus heik­ke­ni – kotona asuvia pääs­tään ro­kot­ta­maan Oulussa luul­ta­vas­ti vii­kol­la kah­dek­san