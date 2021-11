Oulussa otetaan koronatestejä muun muassa Limingantullissa. Kuva: Liubov Alekseeva

Koronaepidemia kiihtyy Oulussa ja sairaalahoito uhkaa kuormittua, toteaa Oulun kaupunki koronatiedotteessaan. Oulu on koronaepidemian leviämisvaiheessa ja se täyttää useimmat leviämisalueen kriteerit.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä arvioi Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta jälleen tiistaina.

Viime viikolla Oulussa todettiin kaikkiaan 445 koronatartuntaa ja uusien tartuntojen määrä kasvoi edeltävään viikkoon verrattuna 36 prosenttia. Karanteeniin määrättiin 629 ihmistä. Lisäksi joukkoaltistumisia todettiin kaksi, joista toinen tapahtui yksityistilaisuudessa ja toinen palvelukoti Uittokodissa.

Rajakylän hoivan Sanninkodissa menehtyi viime viikolla koronatartunnan saanut asiakas. Nyt Sanninkodissa on kuollut kaksi korontartunnan saanutta asukasta. Hoivakodin koronatartunnoista kerrottiin ensimmäisen kerran lokakuun lopussa.

Lisäksi yksityisessä Caritas-sairaalassa on todettu viime viikolla yksi koronatartunta. Myös Caritas Alppilassa on todettu yksi koronatapaus. Molemmissa yksiköissä on järjestetty koronatestauksia ja tehty toimenpiteitä tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Oulun kaupungin mukaan sairaalahoidon tarpeessa on kasvua sekä kaupunginsairaalan että erikoissairaanhoidon osalta. Maanantaisten tietojen perusteella Oulun kaupunginsairaalassa oli kuusi koronapotilasta ja OYSissa 18 koronapotilasta.

Rokotekattavuus ja testauksen määrä nousussa

Kaupungin mukaan rokotekattavuuden nousu on vauhdittunut Oulussa. Viime viikolla rokotettiin yhteensä 5 233 henkilöä eli 108 prosenttia enemmän kuin edeltävällä viikolla. Rokotteista 1 514 oli ensimmäisiä rokoteannoksia, toisia 1 698 ja kolmansia 2021. Kaikkiaan Oulun yli 12-vuotiaasta väestöstä 86,9 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen ja 80,7 prosenttia molemmat rokoteannokset.

Tällä viikolla rokotteita aiotaan viedä kutsuntoihin ja OYSin Tulevaisuuden sairaalan työmaalle. Lisäksi Ideaparkin pop up -rokotuspiste on avoinna keskiviikkona ja torstaina kello 14–18. Myös Limingantullin rokotuspiste on avoinna arkipäivisin.

Viime viikolla Oulussa otettiin 38 prosenttia enemmän koronanäytteitä kuin edeltävällä viikolla. Näytteistä 15,7 prosenttia oli positiivisia. Tällä hetkellä Oulussa ei testata kahdesti rokotettuja lieväoireisia henkilöitä, elleivät he ole töissä sosiaali- tai terveydenhuollossa, altistuneet koronalle viimeisen kahden viikon aikana tai ellei heillä ole immuunipuutetta sairauden tai hoidon vuoksi tai riskiä vakavalle koronavirustaudille. Kerran rokotettujen ja rokottamattomien tulee hakeutua testiin lievissäkin oireissa.

Lue myös: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 452 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – Oulussa tar­tun­to­ja on 262